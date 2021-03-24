 

Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма

24.03.2021, 19:44, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта указом №117/2021 ввел в действие решение СНБО от 11 марта о стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины возложили на секретаря СНБО Украины, сообщается в документе.

В пресс-службе главы государства заявили, что документ, в частности, определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенного вследствие пренебрежения РФ международными обязательствами, говорится в сообщении.

“Стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях. Согласно Стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановление на этой территории конституционного строя Украины”, – заявили в пресс-службе президента.

Документ также является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе– добавили в Офисе президента.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

“Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма”, – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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