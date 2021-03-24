В Испании состоялся дебют модели DS 4 La Premiere

Премиальный бренд DS Automobiles официально представил обновленную модель DS 4.

С целью привлечь внимание к данному автомобилю выпустили лимитированную версию, которая уже доступна для заказа на внутреннем рынке. Первые машины будут отправлены своим законным владельцам до конца 2021 года. Известно, что покупатели могут приобрести новинку в двух оттенках Lacquered Grey или Cristal Pearl. Особенностью автомобилей стали 19-дюймовые диски, окрашенный в черный цвет.

В салоне задействовали качественные кожаные кресла, а также опции обдува и массажеры. Под капотом установлен бензиновый агрегат, мощность которого достигает 225 л.с. Также покупатели смогут выбрать гибридную версию, которая предусматривает запас хода на электротяге до 50 километров без подзарядки.