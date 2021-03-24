Новая версия седана Kia Cerato готовится к дебюту

Компания Kia в скором времени официально представит обновленный седан Kia Cerato.

Эксперты высказали предположение, что серийный выпуск автомобиля состоится уже в мае текущего года. Распознать модернизированный экземпляр станет возможным по головной оптике, решетке радиатора, ярким красным элементам, которые уже применили для спортивной модификации. Кроме того, дизайнеры применили увеличенные диски, а также новые задние фонари.

Предполагается, что для нового седана задействуют 1,5 и 1,6-литровые бензиновые двигатели, которые выгодно отличаются улучшенной мощностью. Пока сроки выхода в продажу данной модели остаются неизвестными.