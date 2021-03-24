 

Депутат Рады Кузьмин заявил о разгуле преступности на Украине: Даже власть себя не чувствует в безопасности

24.03.2021, 19:40, Разное
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Политик заявил, что на Украине напрочь отсутствует понятие законности. Кузьмин отметил, что Конституция в стране сегодня ничего не значит: она не защищает ни граждан, ни само государство. “Даже власть себя не чувствует в безопасности”, – подчеркнул депутат Верховной рады.

По его словам, Киев сам спровоцировал такую ситуацию. Кузьмин рассказал, что команда президента Владимира Зеленского ведет себя антинародно: убивает свободу слова, уничтожает бизнес и предприятия, повышает цены на продукты и не выполняет обещания по индексации зарплат и пенсий.

В эфире канала “Первый независимый” депутат рассказал о разгуле преступности на Украине. Кузьмин обвинил полицейским в том, что они не выполняют свою работу. Вместо того чтобы ловить правонарушителей, они преследуют оппозиционных политиков и всех инакомыслящих.

“Кто, скажите, борется с преступностью, кто?”, – сказал возмущенный депутат.

На прошлой неделе возле офиса президента в Киеве прошли массовые беспорядки. Сторонники осужденного радикала Сергея Стерненко забросали фасад здания петардами и попытались разбить окна. Ущерб от акции протеста оценили в два миллиона гривен или 72 тысячи долларов.

Политолог Сергей Годный заявил, что в ближайшие недели власти Украины пройдут проверку на прочность. Что, по мнению эксперта, ждет Владимира Зеленского и его команду, Вы можете узнать из этого материала.



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