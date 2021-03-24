Отнимается нога: Алексею Навальному стало плохо в тюрьме

У находящегося в покровской исправительной колонии №2 лидера российской оппозиции Алексея Навального начались серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил координатор региональных штабов политика Леонид Волков.

По словам Волкова, Навальный страдает от болей в спине и у него отнимается нога. При этом известно, что основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил о плохом состоянии ещё на прошлой неделе, однако ему не оказали должной медицинской помощи. Адвокаты оппозиционера утверждают, что их не пускают к подзащитному, сообщает телеканал “Царьград”.