 

Отнимается нога: Алексею Навальному стало плохо в тюрьме

24.03.2021, 19:40, Разное
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У находящегося в покровской исправительной колонии №2 лидера российской оппозиции Алексея Навального начались серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил координатор региональных штабов политика Леонид Волков.

По словам Волкова, Навальный страдает от болей в спине и у него отнимается нога. При этом известно, что основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил о плохом состоянии ещё на прошлой неделе, однако ему не оказали должной медицинской помощи. Адвокаты оппозиционера утверждают, что их не пускают к подзащитному, сообщает телеканал “Царьград”.



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