Мелким управляющим компаниям не под силу нормальное регулярное обслуживание домов

Обслуживать современные дома бизнес- или элит-класса небольшим управляющим компаниям весьма непросто.

Дело в том, что они «напичканы» современными «умными» инженерными системами — без них эксплуатировать такие объекты попросту опасно. «Мелкие частники» не имеют достаточно сил и средств для проведения авторизованного регулярного обслуживания систем. В связи с этим нередко поставщики ресурсов выдвигают против них многомиллионные иски. Впечатляющие примеры деятельности подобных столичных, и не только компаний, приводит в своем материале Правительственная газета (Издание правительства РФ) «Российская газета»

Как констатирует РГ», люди и так очень устали от неблагоустроенности, поэтому действия некоторых небольших УК недопустимы, ведь они на ровном месте создают социальную напряженность. Вот почему власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, когда управляющие компании объективно не справляются с взятыми на себя обязательствами. Тем более что у федеральных органов есть все полномочия, чтобы вовремя реагировать на подобные тревожные сигналы.