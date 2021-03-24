 

Мелким управляющим компаниям не под силу нормальное регулярное обслуживание домов

24.03.2021, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обслуживать современные дома бизнес- или элит-класса небольшим управляющим компаниям весьма непросто.
Дело в том, что они «напичканы» современными «умными» инженерными системами — без них эксплуатировать такие объекты попросту опасно. «Мелкие частники» не имеют достаточно сил и средств для проведения авторизованного регулярного обслуживания систем. В связи с этим нередко поставщики ресурсов выдвигают против них многомиллионные иски. Впечатляющие примеры деятельности подобных столичных, и не только компаний, приводит в своем материале Правительственная газета (Издание правительства РФ) «Российская газета»

Как констатирует РГ», люди и так очень устали от неблагоустроенности, поэтому действия некоторых небольших УК недопустимы, ведь они на ровном месте создают социальную напряженность. Вот почему власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, когда управляющие компании объективно не справляются с взятыми на себя обязательствами. Тем более что у федеральных органов есть все полномочия, чтобы вовремя реагировать на подобные тревожные сигналы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Астрофизик заявил о падении астероида накануне президентских выборов в США

26.11 / Из неизданного: Джанкарло Джамметти поделился архивными фотографиями принцессы Дианы

20.11 / Мнение: Русская киберферма

27.08 / Сын вдовца Валентины Легкоступовой опроверг обвинительные заявления в адрес отца

28.11 / Политика: Польша и Венгрия выкручивают Евросоюзу руки

21.01 / Мнение: Панический аврал?

09.11 / Врачи-диетологи назвали наиболее вредные сочетания продуктов

02.02 / “Пять вечеров”: как Михалков случайно снял легендарный фильм

05.02 / Во Львове облили краской памятник Бандере

16.10 / Мнение: Демократы против трендов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска