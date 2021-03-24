Мнение: Упятерение МРОТ, профессии-должники и приобщение к удалёнке

1. Социалисты-популисты в своём репертуаре. Теперь они предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в России сразу в 4-5 раз, а прожиточный минимум — в три раза. По их заверениям это должно решить экономические проблемы нашей страны:

https://riafan.ru/1410250-mironov-nazval-sposob-povysit-v-rossii-razmer-posobii

24 марта. Для повышения социальных пособий в России необходимо пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Одной из главных мер в партии считают повышение прожиточного минимума до 31 тыс. рублей, а МРОТ — до 50-60 тысяч», — цитирует Миронова URA.RU.

По мнению парламентария, рост оплаты труда и МРОТ приведет к повышению привязанных к ним пособий, что положительно скажется на потребительском спросе, а значит и экономическом росте в России.

Вопрос, откуда взять на это всё деньги, и сколько конкретно потребуется денег, господин Миронов не проясняет. Также неясно, кто будет кормить армию безработных, которая неизбежно появится в России после повышения МРОТ.

Было бы забавно сохранить игру, реализовать предложения популистов и посмотреть, как недовольный народ поднимает их на вилы уже через несколько месяцев. Жаль, что сохраняться в реальной жизни невозможно, а с историей России электорат справедливороссов незнаком.

2. Самыми ненадёжными должниками в России являются представители профессий, которые чаще всего имеют дело с деньгами и оформлением документов:

https://lenta.ru/news/2021/03/21/dolgi/

Чаще всего пропускают платежи по кредитам офисные работники, продавцы и официанты. При этом военные, учителя и врачи — самые добросовестные заемщики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Казалось бы, продавцы и официанты должны уметь считать деньги. Но похоже, многим подобная работа, напротив, прививает слишком лёгкое отношение к деньгам.

3. Примерно пятая часть россиян впервые познакомилась с форматом удалённой работы за прошедший год. С учётом тех, кто работал через Интернет и ранее, более четверти наших граждан теперь имеют опыт удалёнки:

https://lenta.ru/news/2021/03/22/ofis/

Большинство россиян (55 процентов) уже вернулись на работу в офис. Еще 30 процентов продолжают работать на удаленке, включая пять процентов, которые трудятся дистанционно целый год с прошлой весны. Около 15 процентов работают в комбинированном формате — частично из офиса и частично из дома. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Всего 27 процентов россиян за последние 12 месяцев работали дистанционно хотя бы некоторое время. Большинство из них (70 процентов) перешли на удаленку весной 2020 года. Около 38 процентов хотели бы продолжать работать в дистанционном режиме всегда. Еще 37 процентов заявили, что их больше привлекает работа в комбинированном формате, а четверть опрошенных не хотели бы больше работать на удаленке.

Таким образом, удалённая работа совершенно не понравилась только четверти попробовавших её россиян. Весьма неплохой показатель, говорящий о том, что наше общество готово к дальнейшей, гораздо более масштабной цифровизации и уходу в онлайн.