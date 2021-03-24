 

Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне

24.03.2021, 19:06, Новости дня
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Минобороны разъяснило решение рассекретить ряд архивных документов о Великой Отечественной войне новым приказом, исследователи смогут получить к ним доступ, сообщили в ведомстве.

«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Там добавили, что проводится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

«В связи с регистрацией нового документа в Минюсте РФ приказы министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и от 30 мая 2009 года № 492 «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181» были отменены как утратившие свою актуальность», – отметили в ведомстве.

В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.



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