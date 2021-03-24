Москва пообещала ответить на канадские санкции

Санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпримем», – сказал Песков в ответ на вопрос, последуют ли от РФ ответные шаги на канадские санкции, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что эти санкции незаконны.

Напомним, в среду Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в РФ ситуации с правами человека. Под рестрикции попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин и другие.