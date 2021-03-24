 

Россия из-за критики передумала отправлять Манижу на «Евровидение». Вместо неё поедет группа Васи Ложкина «Эбонитовый колотун»

24.03.2021, 19:07, Разное
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Российский оргкомитет «Евровидения» на очередном заседании отменил ранее принятое решение об отправке на конкурс певицы под псевдонимом Manizha (Манижа) из-за многочисленных критических высказываний относительно этой идеи.

Ещё одной причиной стало ухудшение отношений с Западом, уточнил источник в комитете. Поэтому наиболее вероятным новым кандидатом стала группа «Эбонитовый колотун», основанная художником Васей Ложкиным.

– Не секрет, что отношения между Россией и Западом сейчас переживают не лучшие времена, – рассказал собеседник. – У коллектива Ложкина ещё десять лет назад была написана песня специально для Евровидения и мы решили, что такой посыл как раз сейчас подойдёт, это намного актуальнее чем Manizha и возражений будет явно меньше. Мы её причешем, конечно, в процессе перевода на английский, но суть будет понятна. Она в том, чтобы показать, что мы и без «Евровидений» их неплохо живём, если без особенных витиеватостей выражаться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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