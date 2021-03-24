Россия из-за критики передумала отправлять Манижу на «Евровидение». Вместо неё поедет группа Васи Ложкина «Эбонитовый колотун»

Российский оргкомитет «Евровидения» на очередном заседании отменил ранее принятое решение об отправке на конкурс певицы под псевдонимом Manizha (Манижа) из-за многочисленных критических высказываний относительно этой идеи.

Ещё одной причиной стало ухудшение отношений с Западом, уточнил источник в комитете. Поэтому наиболее вероятным новым кандидатом стала группа «Эбонитовый колотун», основанная художником Васей Ложкиным.

– Не секрет, что отношения между Россией и Западом сейчас переживают не лучшие времена, – рассказал собеседник. – У коллектива Ложкина ещё десять лет назад была написана песня специально для Евровидения и мы решили, что такой посыл как раз сейчас подойдёт, это намного актуальнее чем Manizha и возражений будет явно меньше. Мы её причешем, конечно, в процессе перевода на английский, но суть будет понятна. Она в том, чтобы показать, что мы и без «Евровидений» их неплохо живём, если без особенных витиеватостей выражаться.

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