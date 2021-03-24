Мнение: Подготовка к весне

Штаб Навального анонсировал новый митинг весной. Дата будет определена, когда число отметившихся принять в нем участие достигнет 500 тысяч человек.

Это не означает, что в реальности на мероприятие выйдет именно полмиллиона человек, хотя именно на это и выражается надежда. Планка, между прочим, очень высокая. В новейшей истории полумиллионный митинг проходил лишь один раз — это было еще во времена СССР в Москве — митинг за отмену 6 статьи и за все хорошее против всего плохого. На волне энтузиазма и в условиях откровенно распадающегося режима.

Сегодня энтузиазм не выглядит таким же, режим при этом демонстрирует готовность к репрессиям и террору любой интенсивности. Уже поэтому 500 тысяч — слишком оптимистично само по себе.

С другой стороны, если не ставить перед собой максимальную задачу, то не к чему и стремиться. Так что в этом смысле логика штаба выглядит рациональной.

Естественно, что при любых раскладах мероприятие будет несанкционированным и запрещенным. В январе это не помешало выйти на улицы городов ста тысячам человек, причем основную массу дали не Москва и Петербург, а регионы. Что вообще выбивается за пределы привычных сюжетов. Но объяснение вполне очевидно — обстановка в регионах деградирует гораздо более высокими темпами, чем в столицах, и уже поэтому недовольство за МКАДом и КАДом растет существенно быстрее, чем внутри них. Не меняется ничего, а потому тенденции, скорее всего, сохранятся и весной.

Ошибка штаба Навального, на мой взгляд, в том, что выдвигаемая повестка плохо «заходит» в регионы. Штаб хочет получить аргумент за освобождение Навального, а потому призывает выходить с лозунгом его освобождения. Не понимая, что побудительной причиной, выводящей людей на улицу, является не Навальный — значительной части протестующих он либо неинтересен, либо они не полагают его достаточным авторитетом. Сама по себе постановка вопроса не слишком важна для людей, которые не являются аудиторией Навального. Впрочем, выяснить это можно лишь опытным путем, однако скепсис остается.

В любом случае протестная активность людей растет, у нее есть совершенно объективные предпосылки. Поэтому естественно, что рано или поздно, но найдутся те, кто постарается использовать этот ресурс и придать ему вектор. Системная оппозиция в лице легальных и тем более «парламентских» партий не выглядит тем, кто может возглавить протест — они слишком заботятся о своем месте в системе и своих выгодах от наличия этого места. Несистемная оппозиция с гораздо большим интересом рвет друг друга на мелкие клочки, чем пытается сопротивляться режиму. А потому структура Навального буквально одна на этом поле, и естественно, что она пытается использовать свою монополию на протестном пространстве. И естественно, в своих, достаточно узкокорыстных целях. Пока не появятся другие, ситуация будет выглядеть ровно так же, как и сейчас.

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