Муж Зары Тиндалл раскрыл подробности рождения третьего ребенка: “Это произошло на полу в ванной”

Сегодня утром стало известно, что внучка королевы Елизаветы II и единственная дочь принцессы Анны, 39-летняя Зара Тиндалл, в третий раз стала мамой. Об этом рассказал ее 42-летний супруг, экс-игрок в регби Майк Тиндалл, в новом выпуске спортивного подкаста The Good, The Bad & The Rugby. Малыша назвали Лукас Филипп Тиндалл, он появился на свет 21 марта. Несколько минут назад пресс-служба Букингемского дворца опубликовала официальное поздравление от лица королевы Великобритании и принца Филиппа:

Королева и герцог Эдинбургский обрадованы этой новостью и с нетерпением ждут встречи со своим десятым правнуком, когда обстоятельства позволят это сделать.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Также счастливый отец, Майк Тиндалл, раскрыл подробности рождения сына. Оказалось, роды у Зары наступили неожиданно, поэтому ему пришлось экстренно создавать условия для них прямо в ванной комнате. Малыш родился в 18:00 по местному времени в минувшее воскресенье:

В это воскресенье к нам домой прибыло крошечное создание, наш мальчик… Прибыл, кстати, очень быстро. Мы даже не успели доехать до больницы. Все произошло на полу в ванной… Я добежал до тренажерного зала, взял спортивные маты, постелил их в ванной, а поверх расстелил чистые полотенца,

– рассказал бывший регбист. По счастливому стечению обстоятельств, к ним все же смогла приехать акушерка и оказала квалифицированную помощь:

К счастью, акушерка, которая собиралась встретить нас в больнице, была не так уж далеко, поэтому она подъехала к нам домой. А вторая акушерка прибыла, когда уже появилась головка… Самое классное в домашним родах то, что сразу после рождения мы его обмыли, запеленали и пошли вниз смотреть гольф по телевизору,

– пошутил отец троих детей и добавил, что гордится стойкостью своей жены:

Она очень сильная, она была настоящим воином, как и всегда.

Зара и Майк Тиндалл

Зара Филлипс — внучка королевы Елизаветы II, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Зара занимает 18-е место в очереди на британский престол. Она не выполняет королевские обязанности на постоянной основе, однако регулярно присутствует на больших семейных событиях и главных официальных мероприятиях. Девушка профессионально занимается конным спортом: в 2006 году выиграла чемпионат мира по троеборью, в 2007-м была награждена орденом Британской империи за успехи в этом виде спорта, а в 2012-м стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне.

С мужем Майком Тиндаллом Зара состоит браке с 30 июля 2011 года. У пары уже есть две дочери — Мия Грэйс Тиндалл (род. 17.01.2014) и Лена Элизабет Тиндалл (род. 18.06.2018). Также дочь принцессы Анны пережила два выкидыша, оба — до рождения второй дочери.