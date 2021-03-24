Йети из техасского заповедника любят кидать в людей бревна

Каждый год около 40 посетителей национального парка Сэма Хьюстона в Техасе видят тут странных волосатых гигантов и слышат среди деревьев пугающие крики, которые не могут соотнести ни с одним местным животным.

Сообщений о наблюдениях йети каждый год приходит довольно много с разных концов нашей планеты. Обычно это просто наблюдения со стороны, когда йети кажутся достаточно застенчивыми и опасающимися людей.

Однако нередко йети настроены очень агрессивно к человеку и проявляют это разными способами. Криптозоологи знают, что йети любят вопить, издавать лающие звуки, а также с большой силой стучать по стволам деревьев.

Если все это не отпугивают людей, то йети применяют тактику прямого нападения, обычно они кидаются в сторону людей камнями, но могут кинуть и тяжелую ветку и даже ствол небольшого дерева, вырванный из земли или сломанный.

В штате Техас есть национальный парк, где, судя по сообщениям очевидцев, встречаются исключительно злые йети, которые кидают в людей тяжелые бревна. Это место носит название Национальный лес Сэма Хьюстона и он раскинулся на территории площадью 163 037 акров между Хантсвиллом, Конро, Кливлендом и Ричардсом, штат Техас, всего в 50 милях от мегаполиса Хьюстона.

Это популярное место для пеших прогулок, кемпинга, рыбалки и катания на лодках по озерам Конро и Ливингстон, а также охоты. Этот район также богат археологическими памятниками и дикой природой, в том числе вымирающими видами, такими как белоголовый орлан и дятел с красной кокардой.

Еще одно животное, которое якобы считает это место своим домом – Снежный человек. Сообщения о наблюдениях местных йети (они же сасквочи или бигфуты) являются обычным явлением в Национальном лесу Сэма Хьюстона, иногда их бывает более 40 в год и они поступают из разных районов парка.

Также тут ежегодно фиксируется очень много сообщений о том, что люди слышали в лесу жуткие вопли неизвестного существа, которые, по убеждениям очевидцев, точно не принадлежали ни одному местному животному.

Здесь так много бигфутов, что в некоторых местах даже есть предупреждающие знаки о том, что тут водятся бигфуты, так, на всякий случай. Вероятно, это хорошая идея, потому что йети в этом национальном парке имеет репутацию необычно агрессивного существа.

Вышеупомянутый стук по дереву очень распространен в парке, и хотя неизвестно, почему эти существа любят стучать по стволам деревьев, криптозоологи считают, что в основном это что-то вроде средства коммуникации, а также демонстрация угрозы. Что-то вроде того, как огромные самцы горилл любят бить себя руками в мощную грудь.

В 2014 году исследователь снежного человека и ведущий подкаста "Sasquatch Chronicles" Уэс Гермер вместе с гидом Бобом Гарретом и его командой отправился сюда на экскурсию в район парка под названием Пайни Вудс, который особенно известен своей интенсивной деятельностью снежного человека.

Экспедиция не была особенно насыщенной до тех пор, пока однажды вечером они не сидели тихо в своем лагере и внезапно на них обрушилась какофония грохочущих звуков из темноты.

Сначала Гермер подумал, что это шумит один из членов их команды, который бездельничает в лесу, но вскоре понял, что это совсем другое дело. Он говорит, что звуки исходили от чего-то намного большего и сильного, чем человек, и что вскоре после всего этого что-то очень большое и быстро атаковало их лагерь:

"Мое сердце просто колотилось в горле. Мы слышали, как это существо пробирается через кустарник, а потом мы слышим, как оно начинает издавать очень сильный шум, грохочущий шум. Оно шло и словно ломало все деревья на своем пути! Эта штука двигалась так быстро, что, наверное, прошла 100-150 ярдов за считанные секунды".

Затем загадочное существо якобы бросилось обратно в лес и шум тут же прекратился. Но это не было концом страшного испытания.

Гермер утверждает, что затем они с Гарретом взяли фонарики, чтобы провести расследование, что, возможно, было не самой лучшей идеей. По их оценкам, зверь все еще был где-то там, примерно в 30-40 футах от них, за линией деревьев возле лагеря, и наблюдал за ними. Гаррет, вооруженный винтовкой, утверждал, что мельком увидел что-то очень большое, скрывающееся там за деревьями. Гермер этого не заметил, однако он чувствовав, что оно где-то впереди в темноте.

Они подкрались к тому месту, где, по их мнению, находилось существо, но что бы это ни было, оно, похоже, не оценило их попытки подобраться к нему ближе, поскольку двое мужчин тут же услышали звук, похожий на "стук лопастей вертолета":

"Я знал, что это было. В нашу сторону летело бревно, и это было большое бревно, и было слышно, как его бросали. Я пригнулся, потому что был уверен, что оно ударит одного из нас по голове. Но оно попало в дерево прямо перед нами, и я просто не мог поверить, что это происходит. Я знал, что только что это существо бросило в нас огромное бревно. Я знал, что оно пыталось нас убить".

Гермер утверждает, что это был не первый его опыт, когда йети кидался в него стволом дерева. Во время его предыдущей экспедиции в этот же лес и примерно в этот же района леса нечто из темноты зашвырнуло большим бревном в то место, где Гермер и его подруга сидели буквально несколько минут назад.

В другом случае он сидел съежившись в своем грузовике, когда нечто очень сильное и сердитое бросало в его машину камни, ветки и бревна. Когда эти существа ушли в лес, Гермер вылез из машины и увидел, что его лагерь полностью разрушен, как будто его разгромило очень большое животное.

Сообщение Уэса Гермера – не единственный такой пугающий отчет из этого района. В 1965 году человек по имени Майк Кристиан гулял по популярной туристической тропе Одинокой звезды и в какой-то момент почувствовал, что за ним следят. Признаки были неуловимыми: щелчок сломанной ветки или шелест кустарника и деревьев – то, что он бы в обычных обстоятельствах списал со счетов как оленя, если бы эти звуки не преследовали его, когда он шел по тропе.

Поэтому Майк испугался и первой его мыслью было, что на него хочет напасть какой-нибудь грабитель или маньяк. Он ускоренным шагом двинулся вперед и вскоре вышел в местность, где рос очень густой кустарник среди деревьев.

Тут он услышал в кустах глубокое гортанное рычание, которого было достаточно, чтобы Майк Кристиан поспешил в другом направлении. Когда он это сделал, он заявил, что в кустах раздался громкий треск.

Именно тогда Кристиан понял, что ему грозит серьезная опасность. Он начал громко кричать, пытаясь отпугнуть то, что было позади него, и одновременно бежал со всей возможной скоростью к лугу впереди.

Достигнув луга, Майк буквально чуть не налетел на огромное, почти 3 метра в высоту, покрытое волосами чудовище, стоявшее прямо на тропе. Прежде чем напуганный человек смог с воплем остановиться, йети наклонился вперед и издал леденящий кровь рев, от которого Майк Кристиан потерял сознание от страха.

Когда он очнулся, то обнаружил себя лежащим на земле в нескольких милях от того места. где потерял сознание. Он лежал на листьях весь мокрый, грязный, в царапинах и синяках. Он не мог вспомнить как оказался здесь и предположил, что волосатое чудовище притащило его сюда по неизвестным причинам.

Организация полевых исследований снежного человека (BFRO) имеет несколько аналогичных случаев в этом регионе. Летом 2009 года очевидец по имени Стэн Уильямс приехал в Национальный лес Сэма Хьюстона, чтобы сделать фотографии для одного техасского журнала.

Когда наступил вечер, Стэн продолжал гулять по лесу с фотоаппаратом в поисках хороших видов и в какой-то момент углубился в лес на расстояние двух миль. Внезапно он услышал какие-то грохочущие звуки из-за деревьев:

"Через несколько минут на другой стороне поляны раздался громкий грохот, который меня напугал, потому что я понял, что это не олени, олени почти не издают шума. Прежде чем я успел среагировать, из-за деревьев выскочил маленький молодой черный медведь, остановился на опушке и задрал нос, принюхиваясь. Затем он резко развернулся и побежал обратно в лес.

Я начал было преследовать его, чтобы сфотографировать, но передумал, так как его мать, несомненно, была где-то рядом. Я решил вернуться тем же путем, которым пришел, чтобы не мешать медведям. Но едва я повернулся, как увидел огромную темную гуманоидную фигуру, что стояла примерно в десяти-двенадцати футах от густых зарослей кустарника.

Мой рост 6 футов 3 дюйма, и я смотрел на него под углом от двадцати до тридцати градусов к его голове и огромным плечам. Техасские медведи даже близко не подходят к этому размеру, они больше похожи на аляскинского медведя кадьяка. Я замерз от страха.

Внезапно его рука пошевелилась, и в мою сторону полетел ствол дерева диаметром 2-3 дюйма и длиной около пятнадцати футов. Я побежал, как будто за мной гнался оборотень, и, возможно, так оно и было.

Я вернулся к машине всего через несколько минут, одежда была разорвана и мое тело истекало кровью из-за острых колючек в кустах, за которые я цеплялся по пути. Я прыгнул в машину и не вылезал из нее, пока не добрался до Холодных Источников".

Может показаться странным, что человек с фотоаппаратом наготове не сделал ни одного снимка, увидев неизвестное огромное волосатое существо. Однако легко понять его состояние, в котором он думал лишь о том, чтобы убежать. Человек в состоянии сильного страха думает не головой, а инстинктами.