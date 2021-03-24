Мнение: Интеллигент в турецком мундире. Про одну из «жертв Сандармоха»

Еще про одну "невинную жертву сталинизма", которую раскручивали педофилы из "Мемориала".

Интеллигент в турецком мундире. Про одну из «жертв Сандармоха».

Как знают читатели моей страницы, я пишу книгу, разоблачающую манипуляции общества «Мемориал», связанные с Сандармохом. Надеюсь уже скоро выпустить ее с вашей помощью. Некоторые товарищи предложили для ознакомления публиковать отдельные наброски. Мысль хорошая, тем более что в процессе работы попадаются крайне любопытные персонажи, о которых хочется рассказать сразу. Один из них – Оразмамед Вепаев. Может именно о нем упоминал в одном из интервью Юрий Дмитриев, когда говорил о высланных на Север туркменах? Познавательной оказалась опубликованная в "Ученых записках Петрозаводского университета" статья члена Академии наук Туркменистана Мурадгелди Соегова «Сыны Туркменистана в Сандармохе», в которой упоминается этот «представитель туркменской интеллигенции».

Ее автор сообщает читателям, что Оразмаммед Вепаев родился в 1885 году. После завершения учебы в медресе города Бухары его в составе группы бухарской молодежи отправляют в Турцию для продолжения обучения. Как пишет академик, «О.Вепаев окончил военное училище, потом обучался в Стамбульском университете. В штабе войск турецкого генерала Нури Паши, захватившего в 1918 году Баку, он прибыл в Азербайджан, оттуда на корабле через Каспийское море вернулся в Туркменистан в униформе турецкого офицера».

Уже интересно. Неужели у уважаемого академика не возник вопрос о том, почему этот представитель интеллигенции вернулся на родину в форме турецкого офицера? Вот если кто-то вернется в современный Туркменистан в форме российского, китайского или иранского офицера – будет ли это воспринято как должное или у соответствующих органов к такому человеку возникнут вопросы? А может честно признать, что в то время гражданин Вепаев был турецким агентом?

Далее, М.Соегов сообщает, что «Нет точных данных о деятельности О. Вепаева в период Гражданской войны 1918–1920 годов, но можно с уверенностью предположить, что он находился на стороне красных». Так как в последующие годы работал в органах правосудия и руководил областным отделом просвещения в Дашогузе. Трудно сказать, на чем основывается уверенность академика, ведь фактов-то нет никаких. Но после гражданской войны у большевиков в Туркмении были серьезные проблемы с грамотными кадрами, поэтому бывший турецкий офицер мог пойти к ним. Только – с какой целью?

«О. Вепаев в конце декабря 1930 года эмигрировал в соседний Иран к туркменам этой страны. Через два года агенты ОГПУ обманным путем вернули его в Туркменистан и сразу же взяли под стражу».

Опять вопросы – почему Вепаев сбежал за границу? Кстати, академик забыл обрисовать тогдашнюю обстановку на границе. А она была «веселенькой» и характеризовалась постоянными переходами банд басмачей на нашу территорию. В феврале 1931 года басмачи во главе с сыном Джунаид-хана вторгаются на территорию Туркменской ССР. В апреле уже сам Джунаид-хан во главе нескольких басмаческих отрядов вторгается на территорию Красноводского района. К концу июня на территории Туркмении действуют 14 отрядов общей численностью более 2 000 басмачей. 24 июня 1931 г. 400 басмачей внезапно нападают на город Куня-Ургенч. Гарнизону удаётся укрыться в старой крепости, в то время как город оказывается под властью басмачей. Больница, мельница, почта и ряд других зданий сожжены, ряд советских работников, в том числе научные сотрудники исследовательской экспедиции убиты.

Вряд ли наш интеллигент мог в такой обстановке сбежать за границу без связи с басмачами. То есть, выражаясь современным языком, с незаконными вооруженными формированиями. Но далее агенты ОГПУ зачем-то выманили его на нашу территорию. Он был обвинен в связи с лидером туркестанской эмиграции М. Чокаевым и подготовке восстания в Туркестане. Приговорен Коллегией ОГПУ 10.05.1933 по ст.ст. 58-2, 4, 11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. Далее Соловки, а в 1937 году – Сандармох.

Возникает вопрос – зачем органам ОГПУ понадобилось выманивать на свою территорию безобидного интеллигента, то есть проводить целую спецоперацию, в то время, когда у них под носом масса басмачей безобразничает. А может быть надо признать, что гражданин Вепаев не только стихи писал?

Переходим к литературному творчеству нашего героя. Академик Соегов цитирует статью из советской туркменской прессы:

«Одним из ярких примеров «проявления» классового врага на культурном фронте, в частности в литературе, служит некий «туркменский» поэт Вафаев, имя которого известно туркменским трудящимся, как имя заядлого националиста. В журнале Токмак № 21 1925 года напечатано стихотворение Вафаева под заголовком: «Забавляющимся орфографией». Вот выдержки из него:

В ком сохранился тюркский дух –

придите, подымите нас.

Исправив нашу орфографию,

направьте нас против врага.

Но, помогая, «кто во что»,

язык творящих насмешите.

Разбить его хотите?… Лучше

скорей садитесь в поезда…

Далее в заметке констатируется, что Вафаев есть идеолог пантюркизма и яркий националист. Все так. Кстати, я могу ошибаться, не уловить всех оттенков поэтической мысли, но фраза «Лучше скорей садитесь в поезда» – это разве не старый добрый лозунг «Чемодан – вокзал – Россия»? Который уже в наше время в ряде республик привел просто к куче трупов.

В завершении наш академик заявляет: «Лучшие и преданные сыны народов стали безвинными жертвами советской системы. Одним из них и стал Оразмаммед Вепаев».

Как мы наглядно убедились, лучший сын родины оказался турецким агентом, пособником бандитов и ярым националистом. Остается коротко рассмотреть вопрос о том, что советская система, избавившись от таких сынов, сотворила с туркменами. А они впервые в своей истории получили самостоятельную территорию с единым национальным управлением. Если в дореволюционном Туркменистане грамотными были лишь 7 человек на тысячу, то кровавые большевики неграмотность ликвидировали. Улучшили положение женщин, много всякого там понастроили. Про дружбу народов тоже все ясно, в Великую Отечественную 18 туркменов стали Героями Советского Союза.

Но чтобы все это произошло, нужно было искоренить басмачество и националистическое подполье. Такова правда о печальной судьбе гражданина Оразмаммеда Вепаева…

p.s. Друзья, естественно, что после того, как книжка будет издана и решены все коммерческие вопросы, часть тиража я отдам в библиотеки. И выложу ее здесь для свободного скачивания и использования. Крайний срок – 7 ноября.

Но чтобы это произошло, сейчас нужна ваша помощь в любом размере. Заранее спасибо!

– Карта Сбербанка 5336 6903 9937 5031 на Александра Михайловича С.

Мобильный банк – номер мобильного 8 921 450 95 44

(с) Александр Степанов

https://vk.com/wall10412510_37424 – цинк

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