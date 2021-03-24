Радина: В Беларуси Дни воли на улице отмечают люди, которые хотят свободы в несвободной стране

Гордость за страну.

Дни воли я праздную с 1997 года. В том году я, студентка-второкурсница, стала работать журналистом и пришла в этот день на первую акцию. Потом все последующие Дни воли я отмечала только на улице – с людьми, которые хотели свободы в несвободной стране. Лучшие знакомства с самыми замечательными белорусами произошли в моей жизни именно там. Гордость за свою страну, уважение к ее истории и национальное самосознание пришли ко мне тоже там. Почему-то именно 25 марта Минск всегда был особенно светлым и солнечным городом, невзирая на погоду и серые милицейские мундиры.

Конечно, такой праздник можно отмечать и дома, и в концертных залах, и обязательно (дождемся!) – в государственных учреждениях. Но больше 20 лет я отмечаю День воли только на улице. Первые 13 лет – обязательно в центре Минска, потом – в вынужденной эмиграции, на площадях разных европейских городов. Верю, что очень скоро я смогу снова отпраздновать День воли на родине, в центре столицы.

Для меня лично это не только день провозглашения Белорусской народной республики, фактический День независимости. Это день преодоления. Вспомните, в каких условиях отцам-основателям БНР пришлось объявлять о создании нашего государства: послевоенное опустошение, передел мира, давление со всех сторон, наступление большевиков. Но белорусы нашли в себе силы и рискнули. Кажется, что они были исполинами, но они были обычными людьми, такими же, как и мы – со своими сомнениями и слабостями. Но они смогли их преодолеть.

Что ими двигало? Любовь к родине, ответственность перед историей и будущим, желание быть свободными и жить достойно в своей стране? Наверное. Мы ведь тоже сегодня, спустя 103 года, переживаем те же чувства, они подталкивают нас к действиям, не дают остановиться, придают силы, питают надежды.

День воли – это точка отсчета, связь времен, благодарность славным и смелым предкам, продолжение нашей общей борьбы за свободу. Да, перед нами стоят серьезные вызовы, но, несмотря на все сложности, шансы на победу огромны. В этот день нельзя прятаться, это наш государственный праздник. В 2020 году мы удивили всех. Мир снова с надеждой и симпатией смотрит на белорусов.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—