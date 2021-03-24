 

Гендиректор больницы Мечникова Рыженко: Мы почувствовали, что не хватает операционных сестер и некем закрыть смену

24.03.2021, 18:50, Новости дня
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Среди коллектива Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова за границу ехало больше медсестер, чем врачей. Об этом в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал генеральный директор клиники Сергей Рыженко. 

Бацман спросила, большой ли отток врачей за границу сейчас. 

“Не столько врачей. У нас уехало где-то десятка полтора врачей еще до эпидемии COVID. Но при всем этом уехало больше 200 медсестер. Это большая потеря, потому что даже на 2,5-тысячный коллектив больницы Мечникова мы почувствовали, что не хватает операционных сестер, мы почувствовали, что некем закрыть смену”, –- ответил Рыженко. 

Гендиректор больницы сказал, что это большая проблема, с которой он пытался разобраться. 

“Спрашивал: “Почему ты уезжаешь? Ты здесь звезда, заслуженный человек, тебя все знают”. – “А у меня дочка заканчивает школу. И у меня нет возможности собрать ей на выпускное платье. Я хочу, чтобы она поступала, училась. И для этого надо какие-то средства”. Им со старта предлагали заработную плату €700 с проживанием и с питанием. К сожалению, фирмочка, которая поселилась через дорогу от больницы, больше 200 медсестер отвезла за границу для работы в лечебных учреждениях”, – добавил Рыженко. 

Рыженко: Когда грянула война, тела погибших привозили самосвалами, а на них складывали раненых. Почему не разделяли? Говорили: “Так им мягче будет”. Читайте полный текст интервью. 

Рыженко родился в 1963 году в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. В 1992 году окончил Днепропетровский медицинский институт (специальность – “лечебное дело”, квалификация – врач-терапевт).

После окончания института работал терапевтом в Днепропетровской городской клинической больнице №15 и врачом-инспектором управления здравоохранения Днепропетровского горисполкома. В 1995–1999 годах Рыженко был главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7, в 1999–2010 годах – главным санитарным врачом Днепропетровской области. 

В 2010–2011 годах занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Украины – председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. 

С 2011 года Рыженко работает в больнице Мечникова. До сентября 2020 года он был главным врачом больницы, с сентября – генеральный директор. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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