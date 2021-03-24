Сын Ротару заявил о взломе Instagram-страницы его 19-летней дочери

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко 24 марта в Instagram Stories заявил, что страница его 19-летней дочери Софии Евдокименко в Instagram была взломана.

“Делаем все возможное, чтобы восстановить”, – написал Евдокименко.

Скриншот: rus_evdokimenko / Instagram

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару.

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design. Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым.

На страницу внучки Софии Ротару подписано 163 тыс. фолловеров. Последней публикацией на странице Софии Евдокименко был снимок, на котором она запечатлена в мини-платье с глубоким декольте.

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