Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей

Известное ателье Brabus продемонстрировало доработанную модификацию популярного компактвэна Smart.

Всего на рынок планируется выпустить лимитированную версию, ограниченную тиражом 50 машин. Приобрести «заряженный» экземпляр можно по цене от 46,2 тысяч евро. В данном случае применили бензиновый двигатель, который выдает 92 л.с. мощности, тогда как базовая модификация ограничена на уровне 82 л.с. Кроме того, с такими характеристиками разгон до 100 км в час достигается за 10,9 секунд.

Предельная скорость новинки составит 130 км в час. Вместе с тем салон имеет более дорогое оснащение, выраженное кожаными креслами, порогами с подсветкой, алюминиевыми накладками и красной прострочкой. Новинка имеет заниженный дорожный просвет на 2,5 сантиметра.