 

Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей

24.03.2021, 18:48, Новости дня
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Известное ателье Brabus продемонстрировало доработанную модификацию популярного компактвэна Smart.

Всего на рынок планируется выпустить лимитированную версию, ограниченную тиражом 50 машин. Приобрести «заряженный» экземпляр можно по цене от 46,2 тысяч евро. В данном случае применили бензиновый двигатель, который выдает 92 л.с. мощности, тогда как базовая модификация ограничена на уровне 82 л.с. Кроме того, с такими характеристиками разгон до 100 км в час достигается за 10,9 секунд.

Предельная скорость новинки составит 130 км в час. Вместе с тем салон имеет более дорогое оснащение, выраженное кожаными креслами, порогами с подсветкой, алюминиевыми накладками и красной прострочкой. Новинка имеет заниженный дорожный просвет на 2,5 сантиметра.



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