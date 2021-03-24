Бренд Haval представил в Китае обновленный кроссовер Haval H6

Китайская автомобильная компания Haval официально продемонстрировала обновленный кроссовер Haval H6 для местного рынка.

В частности, модернизированный экземпляр имеет более динамичный дизайн, выраженный установкой новых задних фонарей, дополнительной дверью, а также бамперами. В салоне разместили 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также новый джойстик переключения КПП. Автомобили присвоили кнопочный запуск двигателя.

Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 218 л.с. Кроме того, покупатели смогут выбрать упрощенную комплектацию с 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности.