В России может появиться новый праздник

Председатель Всероссийской общественной организации многодетных матерей Марина Семёнова выступила с инициативой ввести в Московской области новый праздник – День отца. Семёнова отметила, что его уже отмечают в ряде регионов России.

Идею уже поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он предложил обсудить этот вопрос и при необходимости принять соответствующий закон на региональном уровне. Воробьёв обратил внимание, что целью инициативы является не восхваление отцовства, а напоминание об их ответственности, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.