 

Netflix экранизирует «Список Шиндлера», задействуя только темнокожих актёров

24.03.2021, 18:36, Разное
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Netflix приняла приняла решение переснять культовый фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» с использованием исключительно актёров с тёмным цветом кожи.

Причиной такой инициативы стали новые требования Американской гильдии кинорежиссеров, предполагающие полное отсутствие белых гетеросексуальных мужских персонажей в фильмах.

Платформа уже опубликовала официальное заявление компании на своём сайте.

– Мы решили выполнить это требование в полном объёме, но не ради признания и наград, а ради справедливости, мира и любви. Каждый еврей в этом фильме заслуживает быть чёрным, – говорится в нем.

Еврейские общины в США и Великобритании уже разделились на сторонников и противников данного проекта и оставляют свои мнения на форуме платформы.

– Не надо шутить с войной… – оставил свой комментарий пользователь с ником Zhirik.

– Гитлер был бы очень смелым человеком, если пошёл бы против чернокожих, – заявляет Solovey.

BLM-активисты Сиэтла уже провели акцию в поддержку подобной экранизации, устроив поджоги двери местной синагоги и разгромив магазин кошерного мяса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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