 

Ожесточенная схватка в городе: как «ЧВК Вагнера» выбили ИГ из Пальмиры

24.03.2021, 18:30, Разное
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Пять лет назад, 24 марта 2016 года, начались ожесточенные городские бои за Пальмиру между «ЧВК Вагнера» и боевиками «Исламского государства» (ИГ,организация запрещена в РФ Верховным Судом).
В этот день 2016 года правительственные силы Сирии должны были окончательно освободить древний античный город от террористов с черными флагами. Подконтрольные Дамаску издания писали, что сирийская армия уже пробилась к «сердцу» Пальмиры, однако на самом деле бойцы «ЧВК Вагнера» и ополченцы находились только на юго-западной окраине города. Более того, по сообщениям очевидцев, армия Сирии вообще не принимала участия в боях за Пальмиру.

В первой половине дня наступающим силам удалось зачистить штаб боевиков, которые располагались в отеле «Семирамис». Радикалы бежали в пустыню, где их ликвидировали бойцы ополчения. Так началось активное продвижение вглубь Тадмора.

Освободив важный опорный пункт, казалось, что боевики сдадут Пальмиру уже к вечеру, однако «Исламское государство» не хотело отдавать стратегически важный населенный пункт без боя. Отходя, террористы минировали город и атаковали наступающие силы, закрепившись на удобных для обороны позициях в жилых домах.

Большинство мирных жителей было эвакуировано из населенного пункта, что позволило избежать большого числа жертв среди населения. Более того, освобождение исторической части города проходило без применения артиллерии, благодаря чему удалось сохранить множество античных памятников — объектов культурного наследия ЮНЕСКО.



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