 

Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину

24.03.2021, 18:10, Новости дня
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Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД.

«Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <…> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД.

Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час.

После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП.

«Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана.

Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм.



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