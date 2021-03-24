Канада ввела санкции против российских чиновников

Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в РФ ситуации с правами человека.

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских чиновников, передает РИА «Новости».

Под канадские санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель директор Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, глава ФСИН Александр Калашников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В канадском МИД сообщили, что решение принято в соответствии с мерами, которые ранее объявили США, ЕС и Британия.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.