РФПИ назвал срок одобрения «Спутника V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии в течение ближайших двух недель, сообщил в среду глава фонда Кирилл Дмитириев индийскому телеканалу CNBC TV18.

«Мы надеемся на одобрение [«Спутника V.] в Индии в ближайшие пару недель», – цитирует ТАСС слова Дмитриева. По его словам, это даст возможность начать поставки вакцины в страну.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке россйиской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин, а «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной против коронавируса, следует из результатов опроса компании YouGov, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).