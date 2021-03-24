Из-за «атаки ботов» штаб Навального ввёл регистрацию на митинг по паспорту

Штаб Алексея Навального объявил об изменении стратегии регистрации на запланированный 500-тысячный всероссийский митинг в поддержку освобождения политика.

Все регистрации, которых на момент объявления было чуть менее 200 тысяч, были аннулированы, а сторонникам было предложено пройти процедуру заново – с указанием паспортных данных и подтверждением по SMS.

– Сразу посте того, как мы запустили наш грандиозный проект, на нас со всех сторон посыпались обвинения, что наша «карта протестов» – полный фейк, в котором любой школьник из любой точки мира может проставить сколько угодно отметок. Кроме того, сегодня утром мы столкнулись с атакой ботов, что может полностью дискредитировать всю нашу кампанию. Также находятся люди, которые заявляют, что мы сами можем нарисовать себе нужное количество сторонников. В связи с этим мы приняли принципиальное решение – всё обнулить и начать регистрацию заново, с указанием паспортных данных, включая адрес прописки, с последующей сверкой данных по базам УФМС. А чтобы ни у кого не возникло даже мыслей о каких-то фальсификациях, наш сторонник, пожелавший выйти на митинг, должен будет подтвердить свои намерения через SMS, причём номер должен быть зарегистрирован на те же паспортные данные, – сообщил из Вильнюса глава штабов Навального Леонид Волков.

Юрист штаба Навального Иван Жданов добавил, что такое решение позволит резко повысить мобилизацию сторонников.

– Благодаря верифицированным данным по адресам проживания наших сторонников, они могут быстро найти друг друга и объединить усилия. Например, зная, что этажом выше живёт твой единомышленник, можно зайти к нему в гости и обсудить на кухне планы построения Прекрасной России Будущего. А ведь раньше вы с ним даже не здоровались, – пояснил Жданов.

Координатор штаба Мария Певчих также анонсировала создание в скором времени мобильного приложения, которое будет отслеживать всех сторонников Навального по GPS с точностью до 3 метров, отображая их точками на карте в режиме реального времени, «что даст им возможность увидеть друг друга даже на улице и объединиться для спонтанного протеста».

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