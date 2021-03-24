 

Марк Богатырев рассказал о трудностях отцовства и первом месяце жизни сына

24.03.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неделю назад, 18 марта, актер Марк Богатырев, известный по роли повара Максима Лаврова в сериале “Кухня”, сообщил, что они с актрисой Татьяной Арнтгольц стали родителями. У пары родился сын Данила. Как оказалось, пополнение в семействе произошло больше месяца назад, но счастливые родители хотели на какое-то время скрыть это от общественности. Сегодня же молодой отец поделился новыми подробностями семейной жизни. Подписчики в Instagram спросили его, каково это — быть отцом, на что тот ответил:

Это вопрос на засыпку)) В целом, это, конечно, интересное ощущение. Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше.

Он также рассказал о первых месяцах жизни сына:

Растет, кричит и строит нам смешные лица))

Кстати, в тот же день, 18 марта, Татьяна Арнтгольц рассказала, что мамой стала не только она, но и ее сестра-близнец, актриса Ольга Арнтгольц. Татьяна опубликовала фотографию с Ольгой, на которой они обе держат бирочки – их надевают на руки новорожденным. Судя по датам на них, Татьяна стала мамой в феврале, а Ольга – на 20 дней раньше, в конце января.

Татьяна и Марк познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”.

Несколько лет Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым. В браке у них родилась дочь Мария, но в 2013 году они приняли решение расстаться. Вскоре Татьяна перестала скрывать отношения с партнером по спектаклю “Двое на качелях” Григорием Антипенко. 

Марк Богатырев не любит распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что звезда сериала “Кухня” два года назад  встречался с девушкой по имени Надежда. Они познакомились в одном из столичных ночных клубов в декабре 2014-го и планировали пожениться летом, но свадьбу, по словам мамы актера, пришлось перенести из-за предстоящих съемок Марка в Литве.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / В Санкт-Петербурге светофор убил собаку

25.08 / В Омске продавцы магазина заставили подростка надеть на голову пакет

03.01 / Альбина Джанабаева восхитила своими формами в бикини

22.09 / Мнение: Конфликт Греции и Турции помешал принятию санкций против Белоруссии

11.11 / Дегтярев высказался о росте цен на лекарства

30.01 / Руководителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к незаконным акциям протеста

24.07 / Мнение: Жижиста посадили за пост в Телеграме

23.02 / Лукашенко назначил Анастасию Вашукевич послом Беларуси в РФ

01.08 / Мнение: О выборах в Белоруссии

26.08 / Ортопед Майсиров назвал опасность выступающей косточки на ноге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска