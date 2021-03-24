Марк Богатырев рассказал о трудностях отцовства и первом месяце жизни сына

Неделю назад, 18 марта, актер Марк Богатырев, известный по роли повара Максима Лаврова в сериале “Кухня”, сообщил, что они с актрисой Татьяной Арнтгольц стали родителями. У пары родился сын Данила. Как оказалось, пополнение в семействе произошло больше месяца назад, но счастливые родители хотели на какое-то время скрыть это от общественности. Сегодня же молодой отец поделился новыми подробностями семейной жизни. Подписчики в Instagram спросили его, каково это — быть отцом, на что тот ответил:

Это вопрос на засыпку)) В целом, это, конечно, интересное ощущение. Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше.

Он также рассказал о первых месяцах жизни сына:

Растет, кричит и строит нам смешные лица))

Кстати, в тот же день, 18 марта, Татьяна Арнтгольц рассказала, что мамой стала не только она, но и ее сестра-близнец, актриса Ольга Арнтгольц. Татьяна опубликовала фотографию с Ольгой, на которой они обе держат бирочки – их надевают на руки новорожденным. Судя по датам на них, Татьяна стала мамой в феврале, а Ольга – на 20 дней раньше, в конце января.

Татьяна и Марк познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”.

Несколько лет Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым. В браке у них родилась дочь Мария, но в 2013 году они приняли решение расстаться. Вскоре Татьяна перестала скрывать отношения с партнером по спектаклю “Двое на качелях” Григорием Антипенко.

Марк Богатырев не любит распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что звезда сериала “Кухня” два года назад встречался с девушкой по имени Надежда. Они познакомились в одном из столичных ночных клубов в декабре 2014-го и планировали пожениться летом, но свадьбу, по словам мамы актера, пришлось перенести из-за предстоящих съемок Марка в Литве.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц