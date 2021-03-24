Тратите больше? Сами виноваты

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ЦБ обвинил в росте цен «потребительскую активность» россиян. Объясняет экономист Игорь Николаев.

Чего нам ждать от ставки Банка России? Ну, была 4,25%, стала 4,50%. Не повышали ее с 2018 года, а тут повысили. И что?

Нас, то есть потребителей, вся эта тема должна волновать с точки зрения инфляции. Тут, полагаю, уже ни у кого не возникает вопроса, важно это или нет. Тема инфляции очень болезненная для россиян, многие еще помнят инфляционный кошмар 90-х годов прошлого века. Сегодня, конечно, ситуация другая. В ХХI веке РФ вообще удалось снизить инфляцию до 2,5% в 2017 году.

Однако в последнее время ситуация изменилась в худшую сторону, инфляция вновь стала расти. По итогам 2020 года Росстат зафиксировал прирост потребительских цен на 4,9%. В январе-феврале текущего года инфляция ускорилась и к середине марта уже достигла 5,8% в годовом выражении.

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А ведь по итогам года по базовому сценарию официального прогноза Минэкономразвития на 2021 год мы должны выйти на уровень инфляции в 3,7%. Как видим, планы правительства и Банка РФ рушатся в текущем году.

Банк РФ до последнего старался сохранить величину ключевой ставки в 4,25%, однако дальше ничего с ней сделать было уже невозможно. Почему? Потому что эта ставка в 4,25% уже значительно ниже текущего уровня инфляции в годовом выражении. Поясню, почему это не совсем нормально.

Представьте ситуацию, что вы банк и выдаете кредиты. Вы будете выдавать кредиты под 4,25% годовых, если инфляция в стране составляет 5,8%? Конечно, не будете, потому что при таком кредитовании ваши капиталы будут обесцениваться.

Такая ситуация сложилась и для Банка РФ в то время, когда инфляция стала превышать величину ключевой ставки — ставки, по которой он ссужает деньги коммерческим банкам. Вот Банк РФ и повысил ставку, но она все равно осталась для него по факту отрицательной. Именно поэтому Банк РФ одновременно с повышением ключевой ставки заявил, что он допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

Конечно, государственные центральные банки — это не совсем обычные коммерческие банки, и именно поэтому они нередко имеют ставки ниже уровней инфляции. Но все-таки об общем правиле кредитования им тоже приходится помнить.

Нам-то что от всего этого? Если занимаемые у Банка РФ деньги для коммерческих банков стали дороже, то и они будут кредитовать по более высоким ставкам. Никакого автоматизма в повышении кредитных ставок со стороны коммерческих банков, конечно, нет. Однако, сами понимаете, если для них деньги стали дороже, то вряд ли банки захотят уменьшать свою маржу.

Для тех, кто берет у банков кредиты — физических и юридических лиц, — деньги стали дороже. Ничего в этом для нас с вами и для экономики в целом хорошего нет. Рост ставок — это стимулирование дальнейшего роста цен и снижение инвестиционной активности. Такая вот палка о двух концах: из-за инфляции ставку приходится повышать, но это же стимулирует и дальнейший рост цен. Именно поэтому так важно сдерживать рост цен, что российским властям сделать, увы, пока не удалось.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Объективности ради, отметим, что теоретически возможна и выгода для потребителей от повышения ключевой ставки Банком РФ в виде роста процентных ставок по депозитам. Но это, скорее, все-таки теоретически, потому что никакого желания делать это у банков по понятным причинам нет, а повышение ключевой ставки было минимальным.

Еще я обратил бы внимание на такие объяснения со стороны Центрального банка, почему у нас разогналась инфляция, вследствие чего он повышает ключевую ставку. Оказывается, это потому, что «восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее».

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То есть у нас настолько все хорошо с активизацией потребительского спроса, что проявились, в том числе, и некоторые побочные эффекты в виде высокой инфляции.

При данном объяснении «повисают» такие очевидные причины высокой инфляции в России, как: слабость российского рубля, неуклюжие попытки госрегулирования цен, российские антисанкции на ввоз продовольствия и сельхозпродукции, невысокий уровень конкуренции в российской экономике и прочее. Что, все из перечисленного выше не влияет на рост цен в России? Почему Банк РФ об этом ничего не говорит? Потому что гораздо более ласкает слух единственное объяснение: восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее.

В доказательство последнего утверждения Банк РФ в своем заявлении по ключевой ставке указал, что, согласно данным его мониторинга, все большее количество предприятий сообщает о выходе производства на уровень до начала пандемии. Но это утверждение никак не соответствует даже официальным данным от Росстата, согласно которым — после снижения объема промышленного производства в январе 2021 года на 1,9% в годовом выражении — этот показатель опустился до минус 3,7% в феврале 2021 года.

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Получается, что официальные статистические данные говорят о том, что ситуация ухудшилась. И это лишний раз свидетельствует, что объяснение роста инфляции ускоренным восстановлением экономической активности выглядит не очень убедительным.

А вообще, надо отметить, что не следует и преувеличивать значимость решения по повышению ставки до 4,50%. Величина ключевой ставки — достаточно тонкий инструмент регулирования рыночной экономики. Для институционально высокоразвитой рыночной экономики это действительно важный механизм (вспомним, какое значение имеет ставка Федеральной резервной системы США). Для нашей экономики изменение ставки на столь небольшую величину какого-либо эпохального значения не имеет. Просто конкретно по соответствующему решению важно то, что произошел перелом динамики снижения ставки в сторону ее повышения. Еще важно отметить, что это решение все-таки свидетельствует не о том, как все хорошо, а о том, что есть проблемы и они усугубляются.

Банк РФ принял правильное вынужденное решение, хотя и несколько запоздалое. Мы же констатируем: это решение свидетельствует о продолжении ухудшения социально-экономической ситуации в стране, о том, что проблема инфляции обостряется.

Игорь Николаев

доктор экономических наук

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