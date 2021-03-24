Бутусов: Офис президента скрывает провал “вагнергейта”. И для этого решил скрыть тот факт, что многие члены СНБО не голосовали за отчет по разведке

Президент Зеленский нарушил закон о СНБО, издав указ о принятии отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Офис президента позорно скрывает провал “вагнергейта” от парламента Украины.

Президент Владимир Зеленский издал указ “О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины” от 23 марта. Резонансное событие – ведь крайне важно, какую оценку получило предательство в Офисе президента, в результате которого в июле 2020-го были провалены сразу три операции ГУР МО, включая провал задержания российских террористов – “вагнеровцев”. Контроль в данном случае возможен только парламентский – так принято во всем мире, и депутаты с правом допуска к гостайне должны расследовать такого рода происшествия. В состав СНБО сам президент Зеленский ввел целый ряд государственных деятелей, включая председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Однако по данным источников “Цензор.НЕТ”, Разумков не был приглашен на заседание, не ознакомлен и не подписывал отчет об осмотре разведывательных органов. Также не были ознакомлены с отчетом еще целый ряд других членов СНБО. И это было сделано намеренно – ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально, чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании.

Почему же, если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто? Причина одна – Офис президента решил скрыть от многих членов СНБО реальное положение в сфере разведки, скрыть провалы, не дать возможность задать вопросы. И при этом хотят скрыть от народа тот факт, что многие члены СНБО за отчет по разведке не голосовали.

Это прямое нарушение закона о СНБО. Это прямой удар по парламентскому контролю, и это тем более возмутительно в связи с колоссальными провалами в разведке, которые допустил Офис президента. Явная попытка скрыть следы преступления. Напомню, что начальником комитета по разведке при президенте Украины является известный предатель и российский агент Руслан Демченко, который в интересах РФ реализовывал многие инициативы.

Офис президента обязан немедленно дать официальные разъяснения, с чем связано сокрытие отчета по разведке от членов СНБО и кто несет ответственность за эти антигосударственные решения.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—