 

“Цель – успеть все”. Ани Лорак вернулась в Украину

24.03.2021, 17:56, Новости дня
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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 24 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена на фоне ЦУМа в Киеве. 

С помощью геометки певица отметила, что находится в столице Украины. 

“Цель – успеть все. Готовим для вас много нового, интересного и необычного”, – подписала она снимок.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В Instagram Stories артиста разместила совместное фото с украинским ведущим Славой Деминым, отметив, что фото сделано в студии радио “Люкс ФМ”.

Скриншот: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. В январе 2021 года певица посетила Киев, встретившись с мамой и братом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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