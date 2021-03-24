В оккупированном Крыму оценили ущерб от “водной блокады”

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от водной блокады полуострова в $19,4 млрд. Такую сумму озвучил “заместитель спикера парламента” Крыма Ефим Фикс, сообщает “РИА Новости”.

По его словам, ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма, нанесенный “действиями украинской стороны”, составляет 1 трлн 476 млрд. руб ($19,4 млрд). Фикс добавил, что это предварительная сумма ущерба, оценочная комиссия продолжает работу.

Иск о “водной блокаде” планируют подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

10 марта глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. В сумму иска планировали включить 50 млрд рублей ($675,5 млн), которые собирается потратить Россия на решение проблем водообеспечения аннексированного ею полуострова.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Россия собирается добывать воду для Крыма из скважин на дне Азовского моря. Кроме того, в Крыму строят водоводы и бурят артезианские скважины. Если все эти мероприятия не дадут необходимого объема воды, будут построены опреснительные станции.

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