 

Поставку новой партии вакцин из Индии в Украину могут отложить на неопределенный срок – Радуцкий

24.03.2021, 17:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 24 марта в Facebook заявил о возможных проблемах с поставкой вакцины от коронавируса Covishield из Индии в Украину. 

“Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) в Украину может быть отложено на определенный срок. Причина – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране”, – написал нардеп. 

По его словам, Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии, в котором говорится о недопустимости дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины Covishield. 

Как пишет Радуцкий, Индия акцентирует внимание, что Covishield – “абсолютно эффективный и безопасный препарат, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения”. 

На территории Индии использовали 50 млн доз Covishield, отмечает он. Вакцину заказали Канада, Великобритания, Бразилия и другие страны. 

Украина заказала 1,5 млн доз вакцины, но этот объем не проблематично передать другим заказчикам, подчеркнул Радуцкий. 

“По моей информации, президент Владимир Зеленский поручил министру [здравоохранения] Максиму Степанову и [главе МИД] Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины Covishield в Украину. Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин”,– написал Радуцкий. 

Он заявил, что на срыв сотрудничества работали пророссийские политики и “псевдопатриотические лидеры”. Нардеп упомянул о заявлении пятого президента Петра Порошенко, который, цитируя одного из медиков, назвал “говном” вакцину Covishield (Порошенко потом призывал украинцев прививаться). 

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, первая партия состоит из 500 тыс. доз. 

По состоянию на утро 24 марта в стране привили от COVID-19 более 137 тыс. человек. Побочные эффекты развились у 590 из них, три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы, подчеркнули в Минздраве. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Сенатор от Крыма разъяснил главе Европарламента важность борьбы с экстремизмом

09.07 / Independent – лондонская полиция извинилась перед темнокожей спортсменкой — после того, как выволокла её из машины и заковала в наручники

11.11 / СНБ Армении задержала лидера оппозиции Царукяна

10.08 / Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

12.07 / SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников для глобального интернета

24.07 / Российские туроператоры заявили о готовности отправлять туристов за рубеж

28.10 / Сотрудник Госдепа США после поездки в Европу заболел COVID-19

07.08 / США ввели санкции против ливийских контрабандистов

11.08 / Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске

21.08 / “Не было симптомов, а уже через два-три дня – пневмония”. Зеленская рассказала, как перенесла COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска