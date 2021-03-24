Поставку новой партии вакцин из Индии в Украину могут отложить на неопределенный срок – Радуцкий

Народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 24 марта в Facebook заявил о возможных проблемах с поставкой вакцины от коронавируса Covishield из Индии в Украину.

“Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) в Украину может быть отложено на определенный срок. Причина – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране”, – написал нардеп.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии, в котором говорится о недопустимости дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины Covishield.

Как пишет Радуцкий, Индия акцентирует внимание, что Covishield – “абсолютно эффективный и безопасный препарат, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения”.

На территории Индии использовали 50 млн доз Covishield, отмечает он. Вакцину заказали Канада, Великобритания, Бразилия и другие страны.

Украина заказала 1,5 млн доз вакцины, но этот объем не проблематично передать другим заказчикам, подчеркнул Радуцкий.

“По моей информации, президент Владимир Зеленский поручил министру [здравоохранения] Максиму Степанову и [главе МИД] Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины Covishield в Украину. Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин”,– написал Радуцкий.

Он заявил, что на срыв сотрудничества работали пророссийские политики и “псевдопатриотические лидеры”. Нардеп упомянул о заявлении пятого президента Петра Порошенко, который, цитируя одного из медиков, назвал “говном” вакцину Covishield (Порошенко потом призывал украинцев прививаться).

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, первая партия состоит из 500 тыс. доз.

По состоянию на утро 24 марта в стране привили от COVID-19 более 137 тыс. человек. Побочные эффекты развились у 590 из них, три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы, подчеркнули в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—