Убытки “Укрзалізниці” достигают десятков миллиардов, а наблюдательный совет не предлагает путей стабилизации компании – экс-министр инфраструктуры

Наблюдательный совет “Укрзалізниці” за три года работы не смог вывести компанию из кризисного состояния и обеспечить проведение реформы, а компания продолжает получать миллиардные убытки. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканада “Украина 24”.

“Когда мы вводили корпоративное управление государственных компаний, в том числе в “Укрзалізниці”, мы ожидали, что мы наберем эффективных менеджеров мирового класса, которые моментально превратят эти компании в процветающие и успешные. На самом деле мы получили такой совет старейшин-молчунов, которые за большие деньги, – а в сотни тысяч гривен каждый из них обходится налогоплательщикам в месяц, – фактически молчат”, – сказал Омелян.

Он также отметил, что не видит результатов работы наблюдательного совета “Укрзалізниці”, который работает уже три года. По его словам, компания имеет миллиардные убытки и находится в критическом состоянии.

“Мы так до сих пор и не можем понять, что происходит в самой “Укрзалізниці”. За последние годы мы имели огромные суммы убытков, и эти убытки одновременно возложены на плечи бизнеса, украинских налогоплательщиков и государства в целом. Потому что вместо того, чтобы иметь лучшую государственную компанию в Украине, мы имеем миллиарды и миллиарды потерь”, – отметил Омелян.

По его мнению, наблюдательный совет должен отчитаться о результатах своей работы по выводу компании из кризиса и обеспечению ее реформирования.

“Три года уже наблюдательному совету. Следовало бы услышать, как они стабилизировали компанию, каким образом они обеспечили политику прозрачности и обеспечили реформы”, – сказал Омелян.

Экс-директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев сообщал, что наблюдательный совет компании сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Народный депутат от “Батьківщини”, член временной следственной комиссии Верховной Рады по “Укрзалізниці” Константин Бондарев заявил, что члены наблюдательного совета получают по 300 тысяч гривен зарплаты и при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому, считает он, необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе, и создать новый.

Экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить главу правления компании Владимира Жмака свидетельствует о том, что “довольно широкий круг лиц”, в том числе и наблюдательный совет компании, не хочет реформ, а намерен сохранить “Укрзалізницю” в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

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