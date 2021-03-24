GMC представила обновленный внедорожник GMC Terrain

Американский бренд GMC официально выпустил новую модификацию внедорожника GMC Terrain.

Данный автомобиль обладает более внедорожной внешностью, выраженной дополнительными элементами на кузове. В частности, в передней части установили дополнительную стальную защиту, а также задействовали увеличенные покрышки для езды по бездорожью. Кроме того, покупатели смогут выбрать внедорожник Terrain в четырех новых цветах кузова. Среди новшеств называют внедрение систем Apple CarPlay и Android Auto для мультимедийного комплекса.

Напомним, под капотом автомобиля предусмотрены на выбор моторы на 1,5 и 2,0 литра с мощностью 170 и 252 л.с. соответственно. Уже к осени модернизированный внедорожник поступит в свободную продажу.