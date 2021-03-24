Раскрыта стоимость нового электрокара Kia e-Niro

В Сети появились подробности о стоимость новой электрической модели Kia e-Niro.

В частности, на британском рынке ценник на автомобиль в базовой комплектации будет составлять от 34,9 тысяч фунтов. Кроме того, разработчики применили здесь усовершенствованный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и системами Apple CarPlay и Android Auto. Модернизированный экземпляр получит 17-дюймовые диски, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, а также бесключевой доступ.

Кроме того, с такими характеристиками станет возможным преодолеть на электротяге до 480 километров, а разгон до сотни достигает 7,8 секунд. В компании уточнили, что предельная скорость электрокара ограничена на уровне 210 километров в час.