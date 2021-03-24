 

Реконструкцию станции Переделкино МЦД-4 завершат в 2022 году

24.03.2021, 17:52, Разное
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Старая пригородная платформа Переделкино превратится в современный вокзальный комплекс. Там появится конкорс через пути с выходами на платформы и к кассовым залам.

Преобразуется и прилегающая к станции территория. Строители возведут пешеходный переход через железнодорожные пути в створе 1-й улицы Лазенки. Благодаря переходу будут связаны две части района Ново-Переделкино. Сейчас он разделен железной дорогой.

Для удобства пассажиров путь от станции до остановок наземного транспорта оборудуют навесами. На прилегающей территории появятся заездные карманы. Пассажиры будут ждать автобусы на современных остановках.

С северной стороны станции построят дорогу длиной 0.5 километра. Она будет служить для подъезда к платформе с северной стороны. Также оборудуют стоянку такси и разворотное кольцо для наземного общественного транспорта.

Ранее глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о реконструкции станции Внуково, которая также войдет в состав МЦД-4. Работы завершены на 80%: построена островная платформа, смонтирован навес для защиты пассажиров от осадков, продолжаются отделочные работы в надземном переходе и вестибюлях, отметил глава Дептранса.

МЦД-4 планируется запустить до 2024 году. Его длина – 86 километров. Пассажирам будет доступно 39 станций, из них 18 – с пересадками на станции метро.

Первые два московских центральных диаметра открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино.

Первые диаметры включают 58 станций, на 16 можно перейти на метро. В ближайшие годы количество пересадочных пунктов увеличится до 27.

Пассажиров перевозят современные поезда “Иволга” с системой климат-контроля и Wi-Fi. Оплатить проезд можно картой “Тройка”. Благодаря этому жители ближайшего Подмосковья экономят значительные средства на передвижениях по Москве и пригороду.

Интервал движения поездов после запуска МЦД существенно сократился. В час пик составы ходят каждые пять минут. График работы диаметров совпадает с метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Всего планируется запустить пять диаметров.



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