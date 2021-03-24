 

В Екатеринбурге врачи отрезали ногу пациенту с ветрянкой, а затем провели уникальную операцию по ее пришиванию

24.03.2021, 17:43, Разное
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Врачи хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи № 2 в Екатеринбурге успешно провели не имеющую аналогов в мире операцию по повторному пришиванию отрезанной конечности за 15 минут, что для подобных операций является рекордно коротким сроком.

Ранее те же специалисты ошибочно по колено ампутировали ногу пациенту Всеволоду Мухову, поступившему в медучреждение с ветряной оспой.

– Нога отлично работает, двигается так, будто никакой операции и не было. На полное восстановление по нашим прогнозам уйдет две недели. Чтобы сгладить вину и не дать пациенту заскучать настолько, чтобы писать в прокуратуру, мы решили безвозмездно предоставить ему от нашей больницы три журнала со сканвордами, пачку цветных карандашей, набор судоку и две книги Достоевского, – рассказал лечащий врач Мухова Клим Самгинян.

Городская администрация Екатеринбурга объявила участвовавшим в операции медикам устную благодарность за вклад в здравоохранение, а также выплатила материальное вознаграждение в размере 2514, 74 рублей на каждого врача и по 873,16 рубля на каждую медсестру.

– С такими медработниками наша страна может спать вечным, безмятежным сном. Даже о здоровье тревожиться нет необходимости, – заявили в администрации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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