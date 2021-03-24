В общественных штабах призвали все партии к сотрудничеству на выборах в Думу

Во всех регионах РФ завершена процедура создания общественных штабов по наблюдению за выборами, их представители призвали все партии к сотрудничеству и организованной подготовке наблюдателей.

Первый штаб открыли в Удмуртии 21 декабря 2020, 22 марта открылся 85-й по счету общественный штаб в Оренбурге, сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» на своем сайте.

Глава ивановского регионального отделения движения «Корпус «За чистые выборы» Дмитрий Тихов отметил, что общественным штабам необходимо быть «равноудаленными от всех политических сил», которые претендуют на места в Госдуму.

«Но подчеркну, что мы не отказываемся от взаимодействия с политическими партиями. Мы готовы сотрудничать с ними в вопросах подготовки независимых наблюдателей, а также приглашать их к участию в круглых столах и обсуждениях по актуальным вопросам кампаний. Вся работа штаба будет освещаться СМИ региона с тем, чтобы доводить до жителей реальную картину хода голосования», – отметил он.

Региональный координатор Ассоциации НОМ из Севастополя Павел Харламов добавил, что общественные штабы должны выстраивать тесное межрегиональное сотрудничество. «С общественным штабом по наблюдению в Республике Крым наш севастопольский штаб будет вести плодотворную работу. Мы общаемся, обсуждаем реализацию вопросов, связанных с подготовкой и организацией независимого наблюдения на предстоящих выборах. Мы будем присутствовать на заседаниях друг друга, разбирать практические кейсы по отдельным актуальным вопросам и случаям, а также вырабатывать единую позицию по возможным провокациям, фейкам и работе со СМИ. На наш взгляд, благодаря данной работе, в сотрудничестве с Ассоциацией НОМ, прозрачность и гласность предстоящих выборов будет обеспечена», – сказал Харламов.

Общественники из Новгорода провели круглый стол по наблюдению на выборах с представителями всех политических партий. Наладил взаимодействие с партиями и общественный штаб Алтайского края. Региональные отделения ЛДПР, «Справедливой России», и Родины решили направить своих представителей на обучающие семинары.

Эксперты НОМ ждут усиления конкуренции политических партий, которая будет нарастать по мере приближения парламентских выборов. Об этом же свидетельствуют результаты муниципальных выборов, состоявшихся 21 марта в шести субъектах России.

Исполнительный директор ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что организация фиксирует повышение политической активности и амбиций разных политических игроков, такой процесс наблюдается в том числе в муниципальных кампаниях.

«То, что кандидаты не от партии одерживают победу – показатель отсутствия административного давления, свободной конкуренции и неограниченного волеизъявления граждан. Побеждает действительно тот, кто завоевал свой авторитет у избирателя реальными делами и не популистскими планами», – отметил эксперт.