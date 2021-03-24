 

В ДНР заявили о размещении Киевом вооружений в населенных пунктах в Донбассе

24.03.2021, 17:20, Новости дня
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Украинские силовики размещают вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи жилых домов в Донбассе, сообщил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Выявлено размещение семи единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», –цитирует РИА «Новости» Басурина.

В частности, по его словам, в жилых районах и на окраине подконтрольных Киеву населенных пунктов обнаружена бронетехника украинских силовиков.

В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.



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