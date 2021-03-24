Лучше быть бедным, но здоровым

Александр Лебедев предлагает альтернативу введению продуктовых карточек.

Цены на еду в РФ окончательно стали политическим вопросом. Иностранные аналитики прогнозируют в нашей стране едва ли не продовольственные бунты, а отечественные депутаты предлагают сажать в тюрьму за фейки о росте цен. Но самый популярный и живучий слух — о возвращении карточек. Они у нас стигматизированы, хотя программы продовольственной помощи бедным существуют во многих вполне себе развитых странах. Хрестоматийным примером остаются США, где с помощью Food Stamps бедных американцев кормят за счет бюджета на 60 и более млрд долларов в год.

Один из давних и убежденных сторонников создания продовольственной программы для бедных в РФ — предприниматель, меценат и акционер «Новой газеты» Александр Лебедев. При этом убежденность Лебедева основана не только на теории. С 2018 года он проводит социальный эксперимент — сначала в неблагополучном городе Нелидове Тверской области, а потом еще и в Алуште, а также в подмосковном Чехове. Суть эксперимента простая: социально незащищенные жители (а в том же Нелидове это почти треть населения) получают на руки карточки, куда Благотворительный резервный фонд переводит по 1000 рублей в месяц. Потратить их можно только в кафе здорового питания «Петрушка». Средний чек там — 130 рублей, что по карману даже нелидовцам, получающим 21 тысячу рублей в месяц.

Алекандр Лебедев считает, что решить продовольственную проблему (и не только ее одну) может именно масштабирование такого эксперимента, а не простая раздача денег через аналог Food Stamps. Почему? Об этом он рассказывает в интервью «Новой газете».

Александр Лебедев. Фото: ТАСС

— Казалось бы, что может быть проще: раздать людям карточки, ну или сертификаты, чтобы не вызывать неприятных аналогий, и пусть они купят себе еды. Вы же предлагаете дотировать не продовольственный ретейл, а сети питания. Почему?

— Тут есть две основные причины. Во-первых,

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наценка торговых сетей забирает до 30% выделяемых денег, то есть программа накормит не столько бедных. А во-вторых, какую еду купят себе люди на эти сертификаты? Самую дешевую и самую вредную.

В-третьих, сами эксперты США давно критикую программу карточек — зачем нам ее клонировать?

Я предлагаю куда более красивую историю: не карточки, а сделать Россию страной номер один в мире по здоровому питанию. Это главное. А довести до людей деньги можно по-разному: хоть через криптовалюту, хоть через биометрию. Куда дешевле. Вы знаете, что нынешние дотации и субсидии гражданам — а их много десятков — чаще дороже в исполнении, чем доводимые деньги?

— Похоже на утопию, если честно.

— В том-то и дело, что государственная программа поможет дотянуться до 8–9% самых бедных граждан, которые сами не придут к здоровому питанию как минимум потому, что этого не позволит бюджет, да и привычки такой нет. А еще 20–30%, относящихся к среднему классу, могут выбрать здоровое питание самостоятельно. Тогда получится до 40% населения. Ни в одной стране мира такого показателя нет.

— Но вкусная и здоровая пища не бывает дешевой. Или бывает?

— Смотрите, при чеке в 130 рублей кафе, которые участвуют в моем эксперименте, работают «в около нуля». При этом госпрограмма не предполагает затрат на маркетинг и рекламу. Только административные расходы. Кстати, когда в 2017 году Минпромторг начал разрабатывать программу поддержки малообеспеченных семей на сумму 300 млрд рублей, там было заложено 17 млрд рублей таких расходов. Уверен, эту цифру можно сильно сократить. От Минпромторга и Минздрава требуется другое: чтобы они отобрали участников программы среди сетей питания по двум критериям: сумма чека и соответствие меню критериям здорового питания.

— А кому могло бы быть интересно участие в программе? Кроме вашей «Петрушки»?

— Да хоть «Макдональдсу», если они в состоянии пройти аудит с точки зрения здорового питания, в чем я сомневаюсь. В РФ у «Теремка» 500 точек, у «Крошки-картошки» — 400, у «Вилки-ложки» — 200, у «Прайм-Тайма» — 100. У меня и близко нет такой сети, а также возможности ее развернуть. Пока задача поскромнее: уже весной сделать набережную Алушты лучшей в мире по критерию здорового питания. Мы откроем там 12 точек «Петрушки». Посмотрим, что летом выберут отдыхающие — чебурек или здоровое меню. При ценах на здоровую еду ниже.

— А на сети ретейла вы никак не рассчитываете? Там можно было бы установить фудкорнеры, например.

— Ну если сети согласятся, хотя они обычно сами делают свой лейбл кафе. Сетям нужно не это. У Ассоциации компаний розничной торговли предложение какое: раздайте людям сертификаты, которые они потратят в наших магазинах. Цена вопроса — 800 млрд рублей в год. А примерно 200 млрд сети добавят к своей прибыли за счет наценки. Люди купят себе свинину, пельмени и майонез. И прощай красивая идея сделать Россию страной номер один по здоровому питанию. А ею интересуется партия «Новые люди», например…

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

— Тогда не совсем понятно, кто может быть заинтересован в вашей идее. Кроме бедных людей, конечно, но не они принимают решения в нашей стране.

— Мне кажется, что вопрос назрел политически. И очевидно, что какое-то решение будет. Президент сказал, что над этим надо подумать. Вопрос, кто выиграет: сети или граждане.

Кстати, если уж говорить о сетях, то они во многом могут решить проблему с питанием незащищенных граждан, ничего при этом не теряя. Дело в том, что

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до трети продовольствия на полках остается нераспроданным, и его везут на свалки. В то время как в европейских странах действует законодательство, по которому сети обязаны передавать неиспорченные, но непроданные продукты благотворительным организациям,

которые раздают их бедным людям. Ну то есть в Италии и Франции эта практика обязательная, и там показатели очень существенные, а в Великобритании она добровольная и работает с точки зрения результата — добровольный порядок хуже.

Английский опыт я хорошо знаю, потому что благотворительная организация Felix partners и наша газета The Independent в 2019-м раздали 2700 тонн еды из супермаркетов, а в 2020 году — 14 000 тонн, рост в пять раз. Каждая тонна еды — это два миллиона обедов. Сейчас они кормят более 130 тыс. человек в Лондоне каждый день. Еду возят более тысячи волонтеров. Этим проектом занимается мой сын Евгений.

— Кстати, частично эти продукты могли бы передаваться в рамках программы по здоровому питанию, чтобы снизить стоимость чека.

— В Нелидове мы так и делаем. Мы собираем примерно 30 килограммов еды в день — в основном овощей — с местных «Пятерочек» (спасибо собственникам и топ-менеджменту), то есть покупаем их по символической цене. Это помогает нам держать чек на уровне 130 рублей. Предлагаю начать с пилотного проекта в трех регионах: Московская и Ярославская области, Республика Крым. Не думаю, что это потребует больше 10 млрд рублей финансирования. А результат будет точно лучше, чем от прямой раздачи денег. Ведь лучше быть бедным и здоровым, чем просто бедным.

Алексей Полухин

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