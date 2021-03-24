Уровень безработицы в Украине превысил 10% – Госстат

В Украине количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15–70 лет в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а безработных –1,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 24 марта (.doc).

По данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15–70 лет – 55,3 %.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале – 8,5%, во втором квартале – 9,8%, в третьем квартале – 9,5%), а среди лиц в возрасте 15–70 лет – 10,1% (в первом квартале – 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале – 9,5%), рассказали в Госстате.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

По данным Государственного центра занятости, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время карантина благодаря правительственным программам поддержки бизнеса в стране удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. “Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн”, – сообщал глава правительства.

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