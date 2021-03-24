 

Полтавская область до 2027 года должна стать медицинским центром Украины – Синегубов

24.03.2021, 17:02, Новости дня
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Приоритетным направлением развития Полтавской области до 2027 года будет медицина, заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в среду, 24 февраля, во время презентации стратегии развития Полтавской области на 2021–2027 годы, сообщает пресс-служба ОГА.

Он добавил, что регион должен не быть лидером в предоставлении качественных и доступных медицинских услуг и стать настоящим медицинским центром государства, куда будут приезжать лечиться жители и других областей Украины.

Председатель облгосадминистрации отметил, что в этом году в рамках президентской программы “Большое строительство” завершат реконструкцию приемных отделений в опорных больницах Полтавской области – в Гадяче, Горишних Плавнях, Лубнах, Миргороде, Полтавае, Хороле. Они будут сделаны по примеру приемного отделения, которое открыли в Полтавской областной клинической больнице. Сейчас строительные работы на завершающем этапе.

Вскоре, отметил Синегубов, будет запущен новый диагностический корпус Полтавского областного противотуберкулезного диспансера, а рядом с ним планируют построить лечебно-диагностический инфекционный медицинский комплекс с вирусологической лабораторией на 350 мест. В новое здание переедет областная инфекционная больница, которая сейчас находится в старом историческом помещении.

“В Полтавском областном онкодиспансере запланировали построить новый двухэтажный корпус. Там будут работать лаборатории радионуклидной диагностики и радиологическое отделение с современными, высокоточными аппаратами лучевой терапии, что позволит сохранять максимум здоровых клеток при облучении. В то же время в Кременчугском онкодиспансере будет возведено здание рентгенодиагностического кабинета”, – рассказал Синегубов.

Также планируется строительство корпуса неотложных состояний Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского. Корпус неотложных состояний будет девятиэтажным, общей площадью 10000 м². Здание планируют соединить с хирургическим корпусом областной клинической больницы.

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Фото: пресс-служба Полтавской ОГА


Фото: пресс-служба Полтавской ОГА

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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