 

Дума приняла законопроект о квоте на соцрекламу в Сети

24.03.2021, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такая обязанность формально существует и для интернет-компаний, отметил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. “На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из‑за сложности измерения рекламы в интернете”, – сказал он.

Законопроект предусматривает распространение квот на соцрекламу на все площадки, включая интернет, добавил Хинштейн. Парламентарий уточнил, что на первом этапе проект закона затронет крупнейшие сервисы – «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

По словам Хинштейна, нормативно-правовым актом предполагается создание системы мониторинга и единого оператора размещения. Он будет получать прогнозные показатели объемов рекламы на площадках и размещать социальный контент в рамках доли в 5%.

Министерство цифрового развития России может получить право назначать НКО-оператора рекламного пространства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Что выяснил психиатр Брюс Грейсон после 50 лет изучения случаев околосмертного опыта?

12.11 / Мнение: Реставрация в Паленсии

11.10 / Мнение: Нубийская принцесса

03.08 / В Сочи Елена Исинбаева прошлась по самому длинному подвесному мосту в мире

25.11 / Более слабая камера Samsung Galaxy Note20 снимает не хуже камеры дорогущего Galaxy Note20 Ultra

27.08 / Реакция на соду

18.10 / Мнение: Код палача

14.12 / Маткапитал разрешат тратить на родителей – подробности

13.11 / «Если я его напишу, то потом умру»: Владимир Конкин не спешит с составлением завещания

10.09 / Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска