Дума приняла законопроект о квоте на соцрекламу в Сети

Такая обязанность формально существует и для интернет-компаний, отметил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. “На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из‑за сложности измерения рекламы в интернете”, – сказал он.

Законопроект предусматривает распространение квот на соцрекламу на все площадки, включая интернет, добавил Хинштейн. Парламентарий уточнил, что на первом этапе проект закона затронет крупнейшие сервисы – «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

По словам Хинштейна, нормативно-правовым актом предполагается создание системы мониторинга и единого оператора размещения. Он будет получать прогнозные показатели объемов рекламы на площадках и размещать социальный контент в рамках доли в 5%.

Министерство цифрового развития России может получить право назначать НКО-оператора рекламного пространства.