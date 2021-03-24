Пилоты Су-57 получат новые шлемы с функцией дополненной реальности

Пилоты российских истребителей пятого поколения получат новое обмундирование. Шлемы экипажа Су-57 оснастят функцией дополненной реальности, уже к 2024 году на баланс ВКС РФ поступит более двадцати таких воздушных судов.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация предоставила отечественным СМИ информацию о внедрении инноваций в создаваемые ее специалистами технологии. Так, очередной модернизации подверглось укомплектование пилотов самолетов пятого поколения. Летчики таких истребителей уже в ближайшее время смогут воспользоваться возможностями дополнительной реальности.

Актуальный функционал будет обеспечен за счет применения разработанных в ОАК специальных шлемов. Сейчас новинка проходит стадию заключительных испытаний, после полного тестирования обмундирование поступит в воинские части. Подобная технология сделает управление воздушным судном проще и эффективнее.

Система, внедренная в комплектацию пилотов, направлена на обеспечение индикации символики от системы прицелов прямо на стеклянную поверхность защитного забрала в шлеме. Так летчик сможет применять различные виды летательных аппаратов для поражения противника. Кроме того, на забрале отображается также разнообразная пилотажная информация и видеоизображение пространства, находящегося за кабиной. Все необходимые для ведения боя данные устройство получает от комплекта тепловизионных и телевизионных датчиков.

Целью разработки и внедрения истребителей пятого поколения Су-57 является уничтожение целей как в воздухе, так и на земле или воде. Уже до конца 2024 года, по данным «Инфореактора», на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации должно быть свыше двух десятков таких самолетов.

Источник: inforeactor.ru