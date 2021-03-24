Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале все еще блокирует десятки судов

Из-за блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом в очереди скопилось не менее 23 судов, сообщил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

«Контейнеровоз все еще на мели, продолжаются спасательные работы. Движение по каналу все еще заблокировано», – указал собеседник РИА «Новости».

По его словам, вместе с контейнеровозом в канал вошли три судна, еще 20 кораблей находятся у входа в канал, в Красном море.

Источник пояснил, что новое русло канала начинается к северу от места происшествия, в этом месте заблокировано движение по всему каналу, и использование старого русла не повлияет на ситуацию.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, удалось частично снять с мели.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, сказал газете ВЗГЛЯД, что «если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».