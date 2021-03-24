 

США предупредили ФРГ о санкциях при попытках завершить «Северный поток – 2»

24.03.2021, 16:26, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат следить за работами по завершению строительства «Северного потока – 2». Он также сообщил, что предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможности введения санкций в случае сертификации газопровода.

«Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», – цитирует РИА «Новости» Блинкена.

Вместе с тем, как отметил госсекретарь США, сохраняющиеся разногласия с Германией по вопросу строительства «Северного потока – 2» не отразятся на союзническом характере отношений двух стран. «У нас есть реальные разногласия относительно «Северного потока – 2», однако мы не позволим, чтобы это мешало нашей совместной работе по различным вопросам, которые вызывают прямую озабоченность у граждан наших стран», – указал глава дипведомства США.

Ранее генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО можно урегулировать на площадке самого Североатлантического альянса.

На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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