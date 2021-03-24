Страховщики вычислили чаще всего полностью погибающий в авариях автомобиль

В РФ чаще всего не подлежит восстановлению после ДТП автомобиль Hyundai Solaris, соответствующие исследования провела страховая компания «Согласие».

Также в компании назвали еще несколько моделей, которые водители разбивают до непригодного к ремонту состояния, передает РИА «Новости».

В порядке убывания в этом списке следуют Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, Lada Granta, Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Lada Vesta.

Больше всего таких повреждений после ДТП получали машины из Москвы и Подмосковья, на их долю пришлось 42% подобных случаев, зафиксированных страховщиком в 2020 году.

На втором месте значится Петербург и Ленобласть (10%), на третьем – Новосибирск (3%).

Также в числе городов с наибольшим числом таких повреждений у автомобилей значатся Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в РФ изменится порядок купли и продажи подержанных авто. Россияне смогут приобрести или продать подержанный автомобиль через портал «Госуслуги».