Новый снегоукладчик появился в спортивной школе № 4

24.03.2021, 11:11, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Спорт

Материально-техническая база Рыбинской спортивной школы по лыжным гонкам № 4 пополнилась новой техникой, которая позволит прокладывать трассу там, где не проходит ратрак.

Это навесной снегоукладчик – маневренный и экономичный в эксплуатации.

– Новое оборудование очень мобильное. Снегоукладчик присоединяют к снегоходу. Он может проехать в любой поворот. Помимо этого, по сравнению с ратраками требуется меньший расход топлива. Для управления не требуется водительское удостоверение соответствующего класса, – рассказала директор СШОР № 4 Светлана Емелина.

Сегодня техника уже готовит трассу для соревнований спортивной школы, которые продлятся до конца этой недели. В дальнейшем ее будут использовать для подготовки к соревнованиям различного уровня и Деминскому марафону.

Техника небольшого размера, это позволит ее без проблем транспортировать в городскую часть, на трассу на проспекте Генерала Батова, где проходят основные тренировки воспитанников школы и могут кататься все любители лыжного спорта.

Стоимость составляет 300 тысяч рублей, закупка еще одной машины запланирована в следующем году.

На сегодняшний день в гараже спортивной школы три ратрака 2006, 2008 и 2010 годов выпуска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска