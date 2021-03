Бруклин Бекхэм повторил образ своей мамы Виктории Бекхэм времен Spice Girls

22-летний сын экс-участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм принял участие в новом интернет-флешмобе. В одном из мобильных приложений появилась “маска”, позволяющая стать частью клипа коллектива 1996 года на песню Say You Be There, что Бруклин и сделал. Результат он опубликовал у себя в сторис.

Кстати, в конце этого года коллеги Виктории по группе — певицы Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Си и Джери Холливэлл — отправятся в международный тур, первый после объединения. Однако супруга Дэвида Бекхэма к ним не присоединится.

Напомним, Бруклин Бекхэм помолвлен с моделью Николой Пельтц. Он объявил об этом в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

Изначально Бруклин и Никола планировали пожениться осенью 2021 года, однако чуть позже решили перенести торжество на 2022 год. Как стало известно недавно, молодые люди тем не менее уже подписали брачный договор. Инсайдер добавил, что в Америке такие формальности считаются нормой и никого не удивляют – все родные Николы также заключали брачные договоры перед свадьбой.

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном Бруклином Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц