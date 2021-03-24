Белорусская оппозиция планирует провести акцию протеста. Власти страны не согласовали заявку

Белорусская оппозиция подала заявку на проведения 25 марта, в День воли, митинга, марша и концерта. Об этом 22 марта сообщил портал TUT.by.

Минский горисполком отказался согласовать мероприятия. По закону, до подачи заявки на проведение акции организаторы должны заключить договоры со скорой, коммунальными службами и милицией. Договор со скорой организаторы заключили в начале марта, а милици от отказалась заключать договор, отметили журналисты.

Накануне акции студентов белорусских вузов предупредили об ответственности за участие в митингах, отмечает TUT.by.

В Белорусском национальном техническом университете 17 марта проректор подписал указ о том. что с 22-го по 29 марта в вузе будет усилен контроль пропуска на территорию. Официально меры связаны с мероприятиями по профилактике и распространению COVID-19, но они попадают как раз на неделю с Днем воли, подчеркивает портал.

По информации белорусских СМИ, руководители отделов госпредприятий получили распоряжение о том, чтобы на 25 марта сотрудникам без медицинских справок не давали выходные за свой счет.

“Работаю на Минском подшипниковом заводе. На 25 марта заявления не подписывают, даже в счет отпуска. Да и вообще на эту неделю отгулы подписывают только в случае острой необходимости”, – сообщил порталу читатель.

“Радыё Свабода” 24 марта сообщило, что накануне Дня воли в стране активизировались обыски и задержания.

В Новополоцке задержали активистов, которые принимали участие в записи видео в поддержку голосования, объявленного Светланой Тихановской на платформе “Голос”.

В Беларуси 22 марта задержали главу Объединенной гражданской партии, члена координационного совета белорусской оппозиции Николая Козлова.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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